Equita rivede al rialzo i target price sulle banche. Buy su Intesa e UniCredit

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno, incrementando il prezzo obiettivo su tutte e confermando le raccomandazione, con un Buy sui due colossi Intesa Sanpaolo e UniCredit e un Hold sulle altre grandi banche.Su) si attende un altro buon trimestre, con trend simili a quelli attesi a livello di settore. TP +7% a 4,6 euro per azione dopo revisione al rialzo delle stime.Su) si aspetta un buon quarter con ancora forte contribuzione da NII e ottimo andamento delle fees. Post revisione stime, TP +8% a 6,6 euro per azione.Su), ancora forte contribuzione da NII (che ora stima in crescita FY24 vs FY23), buon andamento delle commissioni e CoR sotto controllo. TP +6% a 7 euro per azione.Su) è atteso un trimestre solido con ancora elevata contribuzione da NII (anche se in calo QoQ) e CoR contenuto. TP +7% a 5 euro per azione.Su) è atteso un trimestre coerente con la guidance FY24 di utile oltre 8 miliardi di euro. TP +2% a 3,8 euro per azione.Su) si aspetta un trimestre che darà ulteriore visibilità sulla guidance FY24. Riviste al rialzo le stime 2024-25 e TP +10% a 38 euro per azione.