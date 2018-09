Thales Alenia Space costruirà i moduli della stazione orbitale lunare

(Teleborsa) -. Thales Alenia Space, fondata nel 2002 e con sede a Cannes, in Francia, è società nata da Alcatel Alenia Space dopo che il Gruppo francese Thales ha acquistato l'intera partecipazione della francese Alcatel nelle due joint-venture con la holding italiana Leonardo in campo spaziale., sarà prime contractor degli studi per(un elemento pressurizzato per l’equipaggio con funzionalità di attracco per i veicoli spaziali che dalla Terra raggiungeranno l’avamposto lunare). ESPRIT è un programma che include sistemi di stoccaggio e rifornimento del propellente per il primo modulo americano di gateway., che implementa, che implementa funzionalità di attracco per fornire interfacce e risorse a veicoli che visiteranno. Facendo leva sulla significativa esperienza e, e basandosi su nuovi processi e tecnologie, I-HAB rappresenterà l'evoluzione degli elementi della ISS per una nuova generazione di moduli destinati all’esplorazione dello spazio profondo.I nuovi moduli risponderanno allesia per l’accomodamento di equipaggi e risorse che per gli alloggiamenti, promuovendo spazi interni abitabili più confortevoli.Nello sviluppo di questo nuovo progetto,è un sistema, progettato per essere lanciato con lo, che include sistemi di stoccaggio e di rifornimento del propellente (xeno e idrazina) per il Power Propulsion Element (il primo elemento americano della Gateway),interfacce per payload esterni ed una camera di compensazione da ultizzare a scopi scientifici.