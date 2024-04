Regionale di Trenitalia: ritorna il Magicland Link

(Teleborsa) - Ritorna anche quest'anno, ilsocietà capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, che permette di raggiungere con un unico biglietto il, alle porte di Valmontone.Il collegamento unisce in pochi minuti e senza fermate intermedie la stazione ferroviaria di Valmontone con l'ingresso del Parco:(di cui 4 dalla stazione al parco e 3 dal parco alla stazione per i rientri) disponibili fino al 1 novembre 2024.L'acquisto del biglietto treno+bus è semplice: basta scegliere come destinazione del viaggiosui diversi canali d'acquisto Trenitalia. I bambini di età inferiore ai 6 anni o con statura inferiore a 1 metro viaggiano gratuitamente.