Consumi, boom degli alimenti biologici nel 2018

(Teleborsa) -Lo rivela Coldiretti, che evidenzia come la questa parte. I dati sono stati divulgati in occasione dell'apertura del "Salone internazionale del biologico".I prodotti che hanno fatto segnare ilLa crescita della domanda ha comportato unper numero di imprese BIO e, per un giro d'affari didi cui 2 miliardi dall'export. D'altronde, con il maggior numero di certificazioni alimentari (denominazione Dop/Igp) a livello comunitario.Per quanto riguarda, i dati Coldiretti segnalano nella top five la