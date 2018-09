Wall Street chiude in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in lieve rialzo per il listino USA, con ilche sale dello 0,57%. Sulla stessa linea loin salita dello 0,53%. Positivo il(+0,98%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,15%),(+1,14%) e(+0,77%).Al top tra i(+2,42%),(+1,63%),(+1,51%) e(+1,42%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 1%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.(+5,31%),(+4,50%),(+3,99%) e(+3,78%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,55%.scende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Sotto pressionecon un forte ribasso dell'1,10%.