Wall Street in rosso con il sell-off sul tech, sprofonda Intel

(Teleborsa) - Seduta in rosso per Wall Street
con l'ondata di vendite che travolge il tech
in scia a una serie di risultati deludenti per le aziende del comparto.
Dati che alimentano ulteriormente i persistenti timori sugli ingenti investimenti in intelligenza artificiale
e sulla loro capacità di generare ritorni sostenibili.
Tra le società che hanno presentato i conti, Intel
sprofonda di oltre il 29% mentre Amazon
riesce a contenere meglio le vendite, seppur con un -1,8%.
Il colosso e-commerce
ha riportato spese in conto capitale superiori alle previsioni e la crescita più lenta degli ultimi tre anni nel suo core business dell'e-commerce mentre il produttore di semiconduttori
ha comunicato una guidance deludente e stima che il calo del mercato dei PC persisterà almeno fino alla prima metà del 2027.
Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,31%; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,25%, continuando la seduta a 7.624 punti.
Depresso il Nasdaq 100
(-2,74%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'S&P 100
(-1,56%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo per l'ufficio
(+2,11%), sanitario
(+1,64%) e energia
(+1,42%). Nel listino, i settori informatica
(-3,49%), beni di consumo secondari
(-1,35%) e telecomunicazioni
(-0,83%) sono tra i piÃ¹ venduti.