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Wall Street in rosso con il sell-off sul tech, sprofonda Intel

Il produttore di semiconduttori crolla di oltre il 29%

Commento, Finanza
Wall Street in rosso con il sell-off sul tech, sprofonda Intel
(Teleborsa) - Seduta in rosso per Wall Street con l'ondata di vendite che travolge il tech in scia a una serie di risultati deludenti per le aziende del comparto.

Dati che alimentano ulteriormente i persistenti timori sugli ingenti investimenti in intelligenza artificiale e sulla loro capacità di generare ritorni sostenibili.

Tra le società che hanno presentato i conti, Intel sprofonda di oltre il 29% mentre Amazon riesce a contenere meglio le vendite, seppur con un -1,8%.

Il colosso e-commerce ha riportato spese in conto capitale superiori alle previsioni e la crescita più lenta degli ultimi tre anni nel suo core business dell'e-commerce mentre il produttore di semiconduttori ha comunicato una guidance deludente e stima che il calo del mercato dei PC persisterà almeno fino alla prima metà del 2027.

Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,31%; sulla stessa linea, l'S&P-500 perde l'1,25%, continuando la seduta a 7.624 punti.

Depresso il Nasdaq 100 (-2,74%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'S&P 100 (-1,56%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti beni di consumo per l'ufficio (+2,11%), sanitario (+1,64%) e energia (+1,42%). Nel listino, i settori informatica (-3,49%), beni di consumo secondari (-1,35%) e telecomunicazioni (-0,83%) sono tra i piÃ¹ venduti.




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