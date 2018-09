Credit Suisse, le aziende familiari fanno felici gli azionisti

Amplifon

Recordati

Ima

Brembo

Datalogic

FCA

ERG

Interpump

Campari

(Teleborsa) -. Ed è cosi spiegata lanegli ultimi anni. Lo rivela il Credit Suisse Research Institute nel "Credit Suisse Family 1000" del 2018, dove emerge la maggiorequotate rispetto a quelle non ad azionariato diffuso.Nel nostro Paese, sonoa comparire nella classifica della banca svizzera. In pole tra le società che hanno dato maggior soddisfazione agli azionisti troviamo, seguita dalla farmaceutica(macchinari per confezioni). Più indietro troviamo(impianti frenanti) e, prima del gigante automobilistico. Chiudono(energia)Secondo Credit Suisse, le regioni del successo di questo tipo di società, vanno ricercate in un apInoltre, a differenze delle altre grandi società ad azionariato misto,