Datalogic, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,12 euro. Eletto nuovo CdA

Datalogic

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha approvato il2023 e la distribuzione di ununitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 12 centesimi di euro, con stacco cedola in data 15 luglio 2024 (record date il 16 luglio 2024) e pagamento a partire dal 17 luglio 2024, per un importo complessivo massimo pari a 6.437.579 euro.Sulle base delle due liste presentate, sono stati nominati componenti deldi Datalogic: Romano Volta, Valentina Volta, Angelo Manaresi, Chiara Giovannucci Orlandi, Vera Negri Zamagni, Filippo Maria Volta (tratti dalla lista n.1) e Valentina Beatrice Manfredi (tratta dalla lista n.2).Il neoeletto CdA ha confermato l'assetto di governance della società, nominandoAmministratore Delegato del gruppo Datalogic e confermando a suo favore tutte le deleghe esecutive, ad eccezione dell'area "Real Estate and Facility" che resta in capo, in via esclusiva, al Presidente.