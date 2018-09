Altra seduta in rialzo per il settore servizi per la finanza (+1,64%)

settore servizi per la finanza

EURO STOXX Financial Services

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

grande capitalizzazione

Exor

Banca Generali

media capitalizzazione

Anima Holding

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

Mutuionline

Lventure Group

Tecnoinvestimenti

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 85.656,19, con un'impennata dell'1,64% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, ilche si ferma a quota 454,71, dopo aver esordito a 455,53.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,12%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,44%.Bene, con un rialzo dell'1,25%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,97%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,36%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,90%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,08%.