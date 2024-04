Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Telecom Italia

STMicroelectronics

Inwit

Leonardo

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

SOL

Fincantieri

Banca Ifis

Danieli

MutuiOnline

BFF Bank

Juventus

D'Amico

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, nella settimana della BCE, da cui non si attendono ulteriori novità in tema di politica monetaria tassi d'interesse. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,33%, in attesa del dato clou sull'inflazione statunitense, in pubblicazione domani. La crescita dei prezzi darà qualche indicazione in più sulle prossime mosse della Fed, anche se le attese sui tagli dei tassi si sono notevolmente ridimensionate e non sono attese prima di giugno.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.346,6 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 85,69 dollari per barile, con un calo dell'1,00%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +136 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,71%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,32%, resta vicino alla parità(-0,11%), e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,86%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,08%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 36.138 punti, in calo dell'1,07%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 9/04/2024 è stato pari a 2,64 miliardi di euro, con un incremento del 36,63%, rispetto ai precedenti 1,93 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.di Milano, troviamo(+3,52%) sull'effetto dei conti positivi annunciati dal competitor BioMerieux. Bene, inoltre,(+1,42%),(+1,29%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,95%, scivolando insieme all'intero settore della difesa europea, dopo un report di Golfman Sachs che pone degli interrogativi sul fatto che la fase del ciclo della difesa sia arrivato alla fine.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,82%),(+3,86%),(+3,52%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,38%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.