Andamento cauto per il comparto finanziario in Italia (+0,05%)

(Teleborsa) - Consolida sui livelli della vigilia il, mentre l'registra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 12.671,68, con una variazione pari a +0,05% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 380,37, dopo aver avviato gli scambi a 377,53.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,36% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,05%.Bene, con un rialzo dell'1,03%.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,83%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,05%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,98%.Tra i titoli adel comparto finanziario, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,64%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,97%.