Fenomeno e-grocery: cresce 4 volte più veloce del commercio tradizionale

(Teleborsa) - L'continua a conquistare i consumatori di tutto il mondo., si legge nel nuovo report mondiale Nielsen, stanno infattiIl report, che esamina gli attuali fattori di crescita dell'e-grocery in 34 mercati, evidenzia il) e stima che le vendite globali totali raggiungeranno i. Ilè in testa alla classifica delle vendite online seguito dalla(6,1%), dove la formula "click-and-collect", presente dall'inizio degli anni 2000, ha reso l'e-commerce un successo. La classifica dei top-5 nell'Europa occidentale continua con(rispettivamente 1,8%, 1,7% e 1,5%).Nei, oltre un consumatore su quattro (25%) è disposto a fare la spesa online."I Paesi europei dove l'e-grocery è più sviluppato sono accomunati da indicatori sociali precisi:. In questi Paesi, inoltre, le grandi aziende hanno investito ingenti somme nel canale online" puntualizza Romolo de Camillis, Retailer Services Director di Nielsen Italia.dell'e-commerce nel largo consumo in futuro figurano le, laUn ruolo decisivo lo avranno anche la, la, l', lae laNielsen segnala inoltre l'importanza della