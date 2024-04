Ponte sullo Stretto: arriva l'ok del Parlamento Europeo che approva le Linee Guida Ten-T

(Teleborsa) - "Ponte sullo Stretto: il Parlamento Europeo smentisce i gufi italiani einserendolo tra le infrastrutture strategiche"., presidente della Federazione degli Autotrasportatori Italiani (FAI) aderente a Conftrasporto, esprime la propria soddisfazione per quanto deciso oggi dal Parlamento Europeo e attacca gli ‘oppositori’."La politica del ‘no’ viene sonoramente presa a schiaffi dall’organismo europeo relativamente all’esigenza di realizzare il Ponte sullo Stretto - insiste Uggè - La decisione di oggicirca la necessità di realizzare reti Ten-T di collegamento che ricomprendano anche, spiace per quelli che parlano a vanvera, questa infrastruttura, collegamento fisso lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo"., ma per tutta l’economia europea, ma i fautori della politica del ‘no’ continuano a far finta di non capire", conclude il presidente di Fai-Conftrasporto.