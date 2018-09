L'indice delle società assicurative si muove in territorio positivo (+1,16%), corre Banca Mediolanum

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 15.804,03, con un incremento di 181,28 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta a 274,74, dopo aver avviato la seduta a 271,24.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,57%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,46%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,12%.Tra i titoli adel comparto assicurativo, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,84%.