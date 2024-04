Banca Mediolanum, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha incrementato a(+3%) ilsu, confermando lasul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 (il prossimo 9 maggio).Gli analisti scrivono che il primo trimestre è stato favorevole per iazionari (Global Equities +7,8%) e Banca Mediolanum ha registrato unapositiva per 3,06 miliardi di euro, con la componente gestita positiva per +1,18 miliardi di euro o 6% dei AUM totali annualizzati (vs. 1,17 miliardi di euro del 4Q23 e 1,35 miliardi di euro del 1Q23) ai vertici del settore, con circa +63 mila nuovi clienti.L'della società per ilè una raccolta netta AUM di circa 5 miliardi di euro (rispetto alla stima del broker di 4,5 miliardi di euro) e 200k nuovi clienti (vs. 185k del 2023)."Pensiamo che il mix di raccolta gestita sia più spostato verso l'obbligazionario rispetto a un anno fa - si legge nella ricerca - tuttavia, nonci aspettiamo un impatto sui margini. Ci aspettiamo che le performance fee siano contenute, poiché la maggior parte di esse viene registrata a fine anno. Per il 1Q, ci aspettiamo commissioni di gestioni in miglioramento sequenziale, con un(+35% YoY, +0.4% QoQ)".