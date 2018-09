Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,06%), giornata da dimenticare per Banca Carige

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

grande capitalizzazione

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Unicredit

media capitalizzazione

Banca MPS

Credem

Credito Valtellinese

small-cap

Banca Carige

Banca Finnat

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 110,8, dopo aver avviato la seduta a 111,99.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,69% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Tra i titoli adel comparto bancario, composto ribasso per, in flessione dell'1,54% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,08%.Tra ledi Milano, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 8,33%.Crolla, con una flessione del 2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.