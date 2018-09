Air France-KLM, Le Maire: "lo Stato non ha intenzione di vendere sua quota"

Air France-KLM

(Teleborsa) -. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia francese,, secondo il quale Stato era pronto a uscire dal capitale della società."Lo Stato sarebbe un pessimo amministratore se vendesse quote in imprese che non sono al meglio della forma", ha detto il Ministro, che non ha mancato di lanciare una frecciata al top manager: "liquidare la partecipazione pubblica in Air France non rientra nella road map di Smith".In una intervista concessa ieri al Financial Times Smith aveva dichiarato che difficilmente lo Stato avrebbe si sarebbe imbarcato in un costoso salvataggio e quindi probabilmente avrebbe venduto la sua partecipazione.