In vista dell'Eurogruppo Conte rassicura: "Manovra seria e coraggiosa"

(Teleborsa) - Il Premierin vista della, momento cruciale per il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrà spiegare ai "tecnici" di Bruxelles le basi su cui è impiantata la Manovra economica ( la scorsa settimana è stato approvata la Nota di aggiornamento al DEF ).Il Premier in un post su Facebook ha ribadito che la Manovrae che "vuole offrire unadilagante, ai, alle, aidanneggiati dalle crisi bancarie",In più, si tratta di "una manovra che - sottolinea - inizia ade che scommette suldella storia repubblicana. Una manovra che segna la svolta per il rilancio del Paese e lo sviluppo sociale", aggiunge., afferma Conte, ribadendo l'appoggio alla strategia del governo del cambiamento M5S-Lega di attuare tutti i punti a sostegno del welfare che hanno dominato la campagna elettorale (dal reddito di cittadinanza alla revisione della legge sulle pensioni).Il compito di Tria a Bruxelles non sarà certo facile, perché dovrà convincere la Commissione europea della validità di un piano che mantiene il, poggiando quasi esclusivamente sull'accelerazione della crescita economica (PIL) indotta dalle misure stesse.