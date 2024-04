Salone del Risparmio, Luigi Conte “Ruolo dei risparmiatori essenziale per accelerare sviluppo del Paese”

(Teleborsa) - "L’invito del Ministro Giancarlo Giorgetti a mobilitare igestito per accelerare la doppia transizione tecnologica e energetica appare particolarmente condivisibile in una fase in cui le tensioni geopolitiche a livello internazionale rischiano di frenare la crescita e la ripresa.che occorre impiegare nella prospettiva di immettere liquidità nel sistema economico e facilitare quegli investimenti più che mai necessari allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese. In tale contesto ribadiamo in primo luogoper consentire alle famiglie di affrontare in maniera adeguata l’impatto di eventuali shock esterni. In secondo luogo, auspichiamoal fine di attrarre capitali e mettere le imprese in condizione di fare sistema e creare valore".Lo ha dichiaratol’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, in occasione dell’inaugurazione del Salone del Risparmio a Milano.