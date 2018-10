Sotto la parità il comparto immobiliare italiano (-0,56%), perde molto Aedes

indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Ftse MidCap

Beni Stabili

Aedes

Gabetti

Coima Res

(Teleborsa) - Leggermente negativo l', mostrando un andamento simile all'Ilha esordito a quota 12.035,56, con un decremento dello 0,56% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'scambia a 377,16, dopo aver avviato gli scambi a 378,36.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,72% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.