Restart, assemblea approva cambio nome in Aedes e trasferimento sede a Genova

Restart

(Teleborsa) - L'di, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha approvato la proposta formulata dall'azionista Istituto Ligure Mobiliare concernente la modifica dello statuto sociale medianteda "Restart S.p.A." alla denominazione originaria "Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni" o, in forma abbreviata, "".Restart è nata nel 2028 in seguito alladi Aedes in Aedes SIIQ (nel frattempo delistata da Piazza Affari), per le attività immobiliari core, e Restart, per le attività di trading e opportunistiche.I soci hanno inoltre approvato: il; l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo fondato su di un Consiglio di Amministrazione e su un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione; la nomina del Consigliere Giorgio Ferrari (già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2024 a seguito delle dimissioni di un consigliere) e ripristinando il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione in nove.