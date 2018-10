Tecnoinvestimenti: ok CdA a buyback, cambio denominazione ed emissione azioni

Tecnoinvestimenti

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato la proposta di autorizzazione all'e alla disposizione di, da effettuarsi entro 18 mesi decorrenti dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta in esame, convocata per il 7 novembre. Alla data odierna la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.E' stato deliberato inoltre di avviare un progetto di, con l’obiettivo di rendere la stessa maggiormente rappresentativa della nuova realtà societaria e più coerente con gli obiettivi di sviluppo internazionale del Gruppo.Infine, in conseguenza dell’esercizio della seconda tranche dei Warrant detenuti dal socio Cedacri, il board ha approvato l’di Tecnoinvestimenti, pari allo 0,681% del capitale sociale attuale.