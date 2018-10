Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso (-3,63%)

indice dei beni personali italiano

EURO STOXX Personal & Household Goods

comparto degli articoli casalinghi in Italia

comparto beni personali e casalinghi europeo

listino principale

Ferragamo

Luxottica

media capitalizzazione

Brunello Cucinelli

Tod's

Technogym

Ftse SmallCap

Aeffe

Digital Bros

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 82.295,27 perdendo 3.002,58 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per ilche scivola a quota 831,62, dopo un avvio di sessione a 854,62.Nel, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,34% sui valori precedenti.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,24%.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,76%.