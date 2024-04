Mercati europei deboli assieme a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in attesa domani dei. Attesa anche per ladi giovedì da cui non si attendono novità di rilievo. Qualche spunto non manca sui Listini continentali in concomitanza con la ripresa dellaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,63%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 86,84 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +136 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,75%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%,è stabile, riportando un moderato +0,13%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,32%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,35%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.410 punti.In frazionale calo il(-0,23%); come pure, poco sotto la parità il(-0,67%).di Piazza Affari, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,36%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,26%.avanza dell'1,25%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,71%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -5,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane asi segnala(+5,98%), dopo un maxi ordine da quattro navi da crociera.Tonihe anche(+4,88%) e(+3,01%).La peggiore performance si registra per, che ottiene -1,29%.In rosso, che scambia con un -1,29%.Tentenna, che cede l'1,17%.Debole, che registra una flessione dell'1,13%.