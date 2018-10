In flessione l'indice delle aziende sanitarie (-1,38%), giornata in discesa per Recordati

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

listino principale

Recordati

listino milanese

Amplifon

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 149.131,44, in discesa di 2.046,69 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue all'insegna della cautela scambiando a 796,59, dopo aver avviato la seduta a 796,64.Nel, a picco, che presenta un pessimo -2,48%.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.