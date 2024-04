Recordati, concluso il programma di buyback

Recordati

la società farmaceutica

(Teleborsa) -ha reso noto che in data 10 aprile 2024 si èavviato il 2 ottobre 2023.Il gruppo farmaceutico ha comunicato di non aver effettuato alcuna operazione di acquisto di azioni proprie tra l’8 e il 10 aprile 2024, e di aver complessivamente acquistato, tra il 2 ottobre 2023 e il 10 aprile 2024, n. 630.094 azioni proprie pari allo 0,301% del capitale sociale, per un controvalore pari a 29.915.832,94 euro, ad un prezzo medio di 47,4784 euro.Al 10 aprile 2024, Recordati detiene 2.758.646 azioni proprie pari all’1,319% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.