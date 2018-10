Walgreens Boots Alliance festeggia la trimestrale

Walgreens Boots Alliance

S&P 100

Walgreens Boots Alliance

S&P 100

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza dell'1,42% grazie alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.Il periodo si è chiuso con una crescita a doppia cifra (+33,6%) dell'utile per azione a 5,05 dollari. Le vendite sono balzate dell'11,3% a 131,5 miliardi.Comparando l'andamento del titolo con lo, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,62%, rispetto a -5,19% dello).Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 75,23 dollari USA, con il supporto più immediato individuato in area 70,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 67,85.