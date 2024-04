Wall Street in rosso guarda alla Fed dopo l'inflazione

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

finanziario

Wal-Mart

Intel

Home Depot

Boeing

Goldman Sachs

Constellation Energy

Nvidia

Dollar Tree

CoStar

Walgreens Boots Alliance

Warner Bros Discovery

Globalfoundries

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, dopo l'impennata dell'inflazione americana, a marzo, oltre le attese, che ha archiviato le speranze di un primo taglio dei tassi a giugno.Tra gli indici statunitensi, in flessione dell'1,18% sul: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.158 punti. Negativo il(-1%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-0,78%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,84%),(-1,54%) e(-1,39%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,11%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,09%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,47%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,63%),(+1,39%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,07%.In perdita, che scende del 4,93%.