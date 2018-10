Manovra, Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, ilsarà chiamato a chiudere sulma nei giorni seguenti, la manovra, prima del vertice europeo di mercoledì e giovedì prossimi asarà oggetto di incontri bilaterali tra il presidente del Consiglio,, e gli altri leader dell’Unione tra i quali la cancelliera tedescaLo ha confermato lo stesso premier.ha detto il premier, secondo il quale la Legge di bilancio- Intanto, prevista per questa sera a Palazzo Chigi alle 19 una riunione di governo in vista del Consiglio dei ministri di domani, convocato alle 17 per discutere delSecondo quanto si apprende, saràche cercherà di fare il punto sul