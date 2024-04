Eventi e scadenze del 4 aprile 2024

Martedì 02/04/2024

Mercoledì 03/04/2024

Giovedì 04/04/2024

(Teleborsa) -- Abidyan e Accra - Visita Ufficiale del Presidente Mattarella nella Repubblica della Costa d'Avorio e Visita di Stato nella Repubblica del Ghana- Napoli - Evento organizzato da Destination Italia con focus sul Turismo Sostenibile. Interverranno, tra gli altri, il ministro Santanché, i sottosegretari di Stato Butti e Ferrante, la Presidente ENIT e il Direttore di Fondazione FS Italiane- Bruxelles - I ministri dell'UE discuteranno su tre argomenti principali: il trasporto ecologico, la mobilità attiva e il ciclismo e la connettività ferroviaria tra le città europee- La Banca d'Italia, l'Università Bocconi - BAFFI e il Center for Economic Policy Research (CEPR) organizzano la 4^ edizione della conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento sarà ospitato dalla Banca d'Italia. Intervento introduttivo della Vice Direttrice Generale Chiara Scotti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema - Resoconto trimestrale- Pesaro - Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa all'evento di "Incontri Capitali". Focus su politica e attualità- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:15 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Sesta edizione dell'appuntamento di AIxIA - Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale con TIG – The Innovation Group, in ambito Artificial Intelligence dedicato al mondo delle imprese. Ci sarà una conferenza plenaria cui si affiancheranno workshop tematici e startup pitch. Il focus sarà sulle tecniche di AI generativa11:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno: Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara11:15 -- Palazzo della Cooperazione, Roma - Il convegno "L’Unione Europea e l’Economia della felicità. Lavoro, transizioni, partecipazione", è organizzato da NeXt – Nuova Economia per tutti. Saluto di Antonio Patuelli, Presidente Abi11:30 -- Villa d'Este, Cernobbio - Presentazione del Rapporto 2024 "Verso un'Italia cashless casi d'uso e ruolo di cittadini, imprese ed esercenti". Interverranno, tra gli altri, Valerio De Molli (Managing Partner e CEO THEA), il Sottosegretario Lucia Albano, Maurizio Fatarella (DG PagoPA),Mario Nobile (DG AgID) e Mauro Minenna (DG ACI Informatica)13:30 -- Convocato il tavolo al MIMIT sullo stabilimento Stellantis di Atessa. Presente, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, svolge l’audizione dell’Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Shenzhen chiusa per festività- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio