Assicurazioni, nasce "Siaed powered by Capita" che opererà nel settore Previdenza-Vita

Capita Group plc

(Teleborsa) -per il consolidamento sul mercato italiano delle assicurazioni nel ramo Previdenza e Vita. Questa collaborazione esclusiva segna un capitolo importante sia per Siaed che per Capita che aspirano a fare il loro ingresso in nuovi mercati facendo leva sulle competenze combinate delle loro aziende, entrambe leader del settore.è un'azienda italiana con una grandissima esperienza quarantennale nell'offerta dial settore finanziario, alla Pubblica Amministrazione e più in generale al settore dei servizi.è un’azienda di Dublino, leader mondiale nell'offerta di servizi tecnologici sul mercato delle assicurazioni Previdenza e Vita. Parte del gruppoquotato alla Borsa di Londra, Capita Life & Pensions è una eccellenza, a livello sovranazionale, nella fornitura di servizi tecnologici a supporto dei processi di business in outsourcing e servizi professionali per i settori privato e pubblico., ha dichiarato che questo accordo "rappresenta un’opportunità unica" e "porterà un’offerta di servizi all'avanguardia nel mercato italiano delle assicurazioni Previdenza e Vita"., ha sottolineato che il mercato italiano presenta un "potenziale significativo" con una crescita della domanda verso nuove proposte di distribuzione e di miglioramento dell’efficienza sia in termini di tempo che di costi.L’accordo commerciale è stato sviluppato con il supporto di Swiss Merchant Corporation SA nel ruolo di consulente legale e grazie al contributo personale del suo AD, il Prof. Francesco Caputo Nassetti.