AssoSoftware e Italian Tech Alliance insieme per la trasformazione digitale delle imprese

(Teleborsa) - Promuovere la creazione dinel settore del, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale. Questo uno degli obiettivi del protocollo siglato da, l'Associazione di Confindustria che raggruppa gli operatori dell'information technology e le aziende italiane produttrici di software, e, l’Associazione che porta avanti le istanze di venture capital e corporate, business angel, family office, startup e PMI innovative.In particolare, l’accordo prevede la costituzione di un, composto da rappresentanti delle due associazioni, finalizzato a definire un piano di attività sinergiche per realizzare quell’ecosistema digitale che consentirà all’Italia di vincere la sfida dell’IA.“Per riuscire a sfruttare a pieno e in modo strategico le potenzialità dell’IA è necessario sostenere lo sviluppo delle aziende tech nazionali” - ha dichiarato il Presidente di AssoSofware- “attualmente ci sono infatti moltissime PMI e microimprese, attive nello sviluppo del software e delle nuove tecnologie, che hanno le potenzialità per rendere l’Italia l’hub europeo delle applicazioni software per l’IA. La partnership con Italian Tech Allliance nasce proprio con l’obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo del settore e la nascita di nuove aziende tech su tutto il territorio nazionale, rendendo così l’Italia la Silicon Valley d'Europa.”“Negli ultimi anni si è assistito a una fortissima accelerazione tecnologica, con il trend più recente dell’AI che sta rivoluzionando molti settori”, spiega, Direttore Generale di Italian Tech Alliance. “L’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento di crescita anche per le aziende attive nello sviluppo di software, che per poter avere una dimensione che le renda competitive a livello internazionale hanno però bisogno di sostegno e di potersi consolidare all’interno di un ecosistema adeguato. Proprio con l’obiettivo di sostenere la nascita e la crescita di aziende innovative nello sviluppo di software per l’AI nasce la partnership con AssoSoftware, con l'auspicio che l'Italia possa giocare un ruolo primario in questo settore”.