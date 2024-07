SG Company acquista il 9% di Urania nell'ambito del'operazione KNOBS-Smart Capital

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un impegno vincolante per l', detenuta da Smart Capital,, società controllata per il 60,34% da KNOBS. Il deal rientra nella più ampia operazione di acquisizione di una quota di maggioranza della società KNOBS e dell'ingresso nel capitale sociale di SG Company di Smart Capital quale investitore significativo.Urania nasce nel 2021 dal connubio delle competenze di KNOBS, tech company e PMI innovativa, e Smart Capital, holding di partecipazione finanziaria, rispettivamente nell'innovazione tecnologica e negli investimenti finanziari. È un, che partecipa attivamente alla vita delle aziende associate, attraverso la raccolta di capitale da investire nel loro sviluppo e l'offerta di servizi per la crescita delle società.La quota detenuta da Smart Capital che SG Company acquisirà è pari al 9,11% del capitale sociale di Urania e il controvalore dell'operazione corrisponde al valore nominale della quota stessa, pari a. La data prevista per il closing dell'operazione è il 29 luglio 2024."SG Company sta proseguendo in modo deciso con la strutturazione di una linea di business sempre più solida in ambito tech, elemento fondamentale del nostro nuovo Piano Industriale 2024-2026 e parte trasversale e integrante dell'identità in evoluzione del gruppo - ha commentato l'- Con l'inserimento a perimetro - e nel comitato Strategy Growth di pianificazione aziendale - di professionalità di altissimo livello e di imprenditori esperti del settore tech abbiamo acquisito la razionalità adeguata a poter percorrere questa strada in modo significativo e per produrre effettivo valore nel campo".