Fincantieri, MSC Crociere ordina 4 navi extralusso

Fincantieri

(Teleborsa) -per un valore complessivo superiore a 2 miliardi di euro.Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate di 500 cabine. La prima nave verrà consegnata nella primavera del 2023, le altre entreranno in servizio una all'anno nei successivi tre anni.Le navi saranno dotate delle più recenti tecnologie per la tutela dell'ambiente e di altre soluzioni marittime di prossima generazione. Saranno caratterizzate, inoltre, da un design altamente innovativo e introdurranno soluzioni all'avanguardia per il comfort e il relax degli ospiti.