Fincantieri spicca il volo dopo maxi ordine Norwegian Cruise

(Teleborsa) - Seduta effervescente per, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,78%. Ordini voluminosi per quasi 13,3 milioni di pazzi trattati, pari al totale degli scambi della vigilia.Il titolo, che di mette in luce nel paniere delle Mid-Cap beneficia del maxi ordine ricevuto dalla Norwegian Cruise in occasione della fiera Seatrade di Miami. La commessa riguarda quattro navi da crociera di nuova generazione: due navi per il brand Regent Seven Seas Cruises e due per il brand Oceania Cruises. In più è stata siglata una lettera d'intenti per altre 4 navi che sarnno le più grandi mai realizzate per il brant.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8147 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 0,7827. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8467.