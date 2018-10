Ambiente: Portici vince bando Ue grazie a MONICA, il sensore "annusa-smog" di ENEA

(Teleborsa) - Grazie al sensore "annusa-smog" MONICA dell'ENEA, il progetto "Air-Heritage" del Comune di Portici, vicino Napoli, è l'unica proposta italiana a vincere il bando europeo "Azioni Urbane Innovative" sull'abbattimento delle emissioni inquinanti in città. Con un budget di 4,1 milioni di euro, questa iniziativa triennale "tutta italiana"Oltre al Comune come capofila e al Centrodi Portici nel ruolo di coordinatore scientifico, il progetto "Air-Heritage" vede la partecipazione dell'C), del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II”, di Legambiente Campania e della società milanese Terraria.Attraverso l’utilizzo del sistema multisensore portatile per passeggini, scooter e zaini denominato(acronimo di), i cittadini misureranno i livelli di qualità dell’aria e conosceranno la loro esposizione grazie ad un’apposita applicazione su smartphone e tablet. I dati "istantanei" sulla qualità dell’aria raccolti da MONICA saranno integrati con quelli delle centraline fisse dell', permettendo la creazione di mappe ad alta risoluzione spaziale e temporale per supportare il decisore politico.