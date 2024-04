ENEA partecipa a ECOMED con focus su economia circolare e clima

(Teleborsa) -, il primo Green Expo del Mediterraneo, una manifestazione che promuoveper la transizione ecologica, energetica e digitale, in programma a Siciliafiera, (Catania) dal 17 al 19 aprile 2024.Il Salone "ECOMED 2024" è nato per offrire uncapaci di promuovere sostenibilità e circolarità per un nuovo modo di vivere e sentirsi in armonia con lambiente, seguendo la crescente, mettendo in rete i settori più strategici del made in Italy con stakeholders, istituzioni e aziende dell’intero bacino Mediterraneo.I ricercatori ENEA parteciperanno ahe tratteranno didelle aree industriali. Più in dettaglio, nell’ambito delle iniziative e delle attività della, ospitata presso l’ateneo catanese, l'Agenzia organizza e promuove i seguenti convegni: “Sostenibilità e circolarità dell’edilizia in clima mediterraneo: dai nuovi CAM edilizia alle certificazioni di sostenibilità ambientale ed energetica' (Mercoledì 17 aprile, 14.30-18.30 presso la Sala IONIO); "ICESP: la diffusione delle buone pratiche come leva strategica per favorire la transizione circolare nelle aziende e negli enti pubblici” (Giovedì 18 aprile, 14.30 -18.30 presso la Sala IONIO); "Simbiosi industriale e rigenerazione sostenibile delle aree industriali” (Venerdì 19 aprile, 09.30-13.30 presso la Sala ULISSE)Inoltre, presso losono illustrate le attività che vengono svolte nel campo dell’, con particolare riferimento ai(Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e al, ovvero le misure dei parametri ambientali per l’osservazione dei cambiamenti climatici.