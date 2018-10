In territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,47%). Giornata no per Banca MPS

comparto bancario a Piazza Affari

EURO STOXX Banks

settore bancario italiano

indice bancario europeo

BPER

Banco BPM

Unicredit

media capitalizzazione

Banca MPS

Credito Valtellinese

doBank

Banca Finnat

Banca Carige

Banca Profilo

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 8.051,6, in diminuzione di 120,27 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 98,35, dopo aver avviato la seduta a 100,45.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,65%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,12%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,93%.Tra i titoli adel comparto bancario, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,31% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,21%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,37%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,65% sui valori precedenti.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,96%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,55%.