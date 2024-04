Piazza Affari, i dividendi di oggi 22 aprile 2024

Stellantis

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 22 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: NL00150001Q9Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,55 EURData di pagamento: 03/05/2024ISIN: IT0003073266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0004931058Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,197 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: NL0011585146Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 2,443 EURData di pagamento: 03/05/2024ISIN: IT0001041000Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2634 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0005218380Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,56 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0005257347Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0004776628Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,42 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0005244402Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,541 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0001033700Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: NL0015435975Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,065 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0003372205Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,105 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: NL0015000LU4Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0004176001Dividendo OrdinarioImporto per azione: 0,7 EURData di pagamento: 24/04/2024ISIN: IT0005239360Dividendo OrdinarioImporto per azione: 1,8029 EURData di pagamento: 24/04/2024