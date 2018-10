Manovra, Moscovici torna a bacchettare l'Italia

(Teleborsa) - Pochi investimenti, deficit strutturale troppo elevato, debito come fardello sulle spalle degli italiani. Pierre Moscovici torna a ragionare sulla Manovra dell'Italia durante un'intervista a France Inter.Secondo il Commissario agli Affari economici e monetarima che, anzi la affossi a causa degliInoltre, ha poi aggiunto,. "Se la Commissione europea parla di deviazione senza precedenti non è certo per il deficit nominale, previsto al 2,4%, ma per il cosiddetto deficit strutturale,- e che è troppo troppo elevato" ha spiegato, aggiungendo: "In teoria dovrebbe diminuire dello 0,6% tenendo conto del fatto che l'Italia ha un debito di 130% e invece aumenta dello 0,8%. Quindi, senza voler essere tecnico, c'è uno scarto di quasi 1,5 punti. Una cosa del genere non è mai accaduta da quando esiste il patto di stabilità. Può piacere o no, ma sono le nostre regole comuni"., il secondo più importante dopo quello della Grecia, un "fardello che pesa sulle spalle degli stessi italiani. Quando un popolo è molto indebitato, alla fine sono i cittadini a pagare", in particolare le generazioni future, afferma Moscovici.La conclusione del Commissario è che "l'Italia può fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni, come fanno tutti i Paesi da 10 anni". Ad ogni modo, assicura, ". Pensa che il posto dell'Italia sia al centro della zona euro, non all'esterno".