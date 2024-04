Salone del Risparmio, torna in Italia dopo 20 anni il "Securities Market Practice Group"

(Teleborsa) - Torna in Italia dopo 20 anni ilil forum globale nato per condividere e promuovere best practices in ambito securities services. Un gruppo di lavoro senza scopo di lucro i cui membri sono intermediari finanziari locali che agiscono su mandato dell'organizzazione, in prevalenza banche e depositari centrali e altre organizzazioni affiliate. Nato nel luglio 1998, l'SMPG ha stabilito una presenza locale in più di 30 paesi attraverso i National Market Practice Groups (NMPG).L'SMPG è focalizzato sul miglioramento delle attuali pratiche del settore dei titoli e Fondi e ha già avuto un enorme successo nel crearele quali, integrate con gli standard ISO, hanno avvicinato il settore degli strumenti finanziari al raggiungimento dello Straight Through Processing (STP). L'SMPG organizza due riunioni all'anno in presenza, come quella di Milano, e una serie di teleconferenze periodiche. Societe Generale Securities Services è tra i promotori dell'evento.Presente inSGSS offre ai suoi clienti – istituzioni finanziarie e broker, società di gestione, assicuratori e aziende – una gamma completa di securities services che ben si adattano alla recente evoluzione dei mercati finanziari e della regolamentazione: servizi di compensazione, servizi di custodia e di controllo come banca depositaria, servizi di custodia retail, servizi di amministrazione fondi e titoli, servizi per la gestione della liquidità, servizi alla distribuzione dei fondi e agli emittenti.ConSGSS si colloca tra i primi tre più grandi Custodian europei e tra i primi 10 a livello mondiale. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.445 fondi e servizi di valorizzazione a 2.604 fondi, per un patrimonio amministrato pari a 579 miliardi di euro.