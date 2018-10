Il comparto immobiliare italiano marcia in positivo (+1,17%), slancio per Aedes

Indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Ftse MidCap

Beni Stabili

IGD

small-cap

Aedes

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 11.578,26, e si è poi portato a quota 11.717,96, in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 349,5, dopo aver avviato la seduta a 346,63.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,02%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,81%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,53%.