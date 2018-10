Smart speaker: TOBi di Vodafone su Amazon Alexa

Vodafone

(Teleborsa) - Smart speaker sempre più presenti nella vita quotidiana. A servirsi delle periferiche che rendono possibile l’interazione con l'intelligenza artificiale è anche, l’assistente digitale della prima compagnia di telecomunicazioni in Europa,, di cui è stato appena annunciato il lancio sul mercato italiano.Ad oggi, su oltre un milione di visite mensili, nell'80% dei casi TOBi ha gestito in autonomia richieste dei clienti per avere informazioni commerciali, verificare le offerte attive, visualizzare i costi e il traffico, controllare i contatori, ecc.dal proprio salotto di casa, verificando in tempo reale informazioni sulla propria sim o, ad esempio, sui propri contatori, il credito residuo, il saldo sorrisi Happy, e il puk.