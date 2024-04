Vodafone Group nomina Marika Auramo CEO di Vodafone Business

Vodafone Group

SAP

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, ha annunciato che, con effetto dal 1° luglio 2024. Dalla stessa data diventerà anche membro del Comitato Esecutivo di Vodafone.Auramo vanta. Proviene da, dove è stata Chief Business Officer per la regione EMEA. In questo ruolo, era responsabile della guida della strategia go-to-market per il portafoglio di prodotti SAP in 89 paesi e della gestione di 14.000 dipendenti."Sono lieta che Marika si unisca a Vodafone per guidare la nostra divisione Business, un fattore chiave di crescita - ha commentato, CEO di Vodafone Group - Porta una vasta esperienza B2B nel settore IT e non vedo l'ora di accoglierla come membro del nostro Comitato Esecutivo".Auramo succederà a, che ha guidato Vodafone Business come CEO ad interim.