Leonardo depressa in Borsa dopo incidente Presidente Leicester

Leonardo

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna delle vendite per, che si muove in contro tendenza a Piazza Affari mostrando una discesa dell'1% a 9,604 euro. A deprimere il titolo l' incidente che ha visto coinvolto il proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha , morto nello schianto del suo elicottero sabato sera al termine della partita contro il West Ham, assieme ad altre quattro persone. Il velivolo su cui viaggiavano le persone è un AW169 prodotto dal gruppo Leonardo.Ieri, 28 ottobre, Leonardo ha diffuso un comunicato nel quale si legge: "Leonardo è estremamente rattristata dall'incidente di ieri sera che ha coinvolto un elicottero AW169 nello stadio del Leicester City Football Club. Desideriamo offrire le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di coloro che sono coinvolti.nelle sue indagini per determinare la causa di questo, il".L'AAIB (Air Accidents Investigation Branch) è un organismo del Dipartimento dei Trasporti britannico che ha il compito di investigare su ogni tipo di incidente aeronautico che avviene in Gran Bretagna.