Il settore beni di consumo italiano dà qualche segnale positivo (+0,46%), guizzo positivo per Bialetti Industrie

(Teleborsa) - Tentennante ilche si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 123.857,06, in vantaggio dello 0,46 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 356,11.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,78% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,01%.Tra i titoli adel comparto beni di consumo, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,35%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento dell'11,67%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,62%.In primo piano la, che mostra un forte aumento del 2,27%.