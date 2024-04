Bialetti, perdita di 2,2 milioni di euro nel 2023. Ricavi +6,1%

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, ha chiuso ilconpari a 141,2 milioni di euro, in incremento del 6,1% rispetto al 2022. L'normalizzato risulta positivo per 19,2 milioni di euro, in crescita di 3,1 milioni di euro rispetto al 2022 (+19%).Ilè negativo per 2,2 milioni di euro (confrontato con un risultato negativo di 4 milioni nel 2022). Su tale risultato pesa principalmente l'incremento deglipari a 19,7 milioni di euro (16,7 nel 2022) generato dall'incremento dei tassi di interesse, effetto parzialmente compensato dall'utile/(perdita) da attività operativa cessata al netto degli effetti fiscali pari a 3,1 milioni (1,8 milioni nel 2022) correlati alla Dismissione del Ramo Cookware."Siamo soddisfatti dell'andamento 2023, durante il quale il gruppo ha aumentato i ricavi e incrementato il risultato operativo lordo del +19,0%, nonostante un contesto macroeconomico caratterizzato da un'alta volatilità nei costi delle materie prime e dell'energia, oltre a un'inflazione in costante aumento - ha commentato il- I risultati sonograzie soprattutto a una attenta strategia sui prezzi e a un rigoroso controllo degli investimenti, oltre a un recupero dei costi logistici e un allentamento delle pressioni sui restanti costi operativi, in particolar modo correlati alla fornitura di energia elettrica e gas. – continua Ranzoni - Guardiamo con fiducia ai prossimi step, poiché il gruppo dispone di tutti gli elementi, l'esperienza e l'ambizione necessari per raggiungere gli obiettivi strategici sia nel breve che nel lungo termine".L'(inclusivo degli effetti degli IFRS 9 e IFRS 16) al 31 dicembre 2023 risulta pari a 108,1 milioni di Euro, in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (106,6 milioni di Euro).