Il Comparto media dell'Italia prosegue la serie di sette rialzi consecutivi (+0,91%)

comparto media dell'Italia

EURO STOXX Media

indice media italiano

indice del settore Media europeo

grande capitalizzazione

Mediaset

small-cap

Mondadori

Monrif

Cairo Communication

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'L'ha aperto a 10.817,94, in aumento di 98,14 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 223,97, dopo aver avviato la seduta a 222,99.Tra le azioni italiane adell'indice media, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,38% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,75%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,59%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,43%.