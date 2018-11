Lieve ribasso per il settore infrastrutture e impiantistica (-0,39%), andamento negativo per Reno De Medici

Comparto beni industriali a Milano

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

CNH Industrial

Prysmian

listino milanese

El.En

Biesse

Sias

Reno De Medici

Prima Industrie

Fidia

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 30.977,24, con un decremento di 119,29 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 791,4, dopo aver avviato la seduta a 790,39.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,67%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,30% sui valori precedenti.Affonda, con un ribasso del 2,29%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%.