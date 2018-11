Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari interrompe la serie di sei rialzi consecutivi (-1,17%)

Indice dei servizi di consumo italiano

(Teleborsa) - L'termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 24.975,96, in calo dell'1,17% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 357,8, dopo aver avviato la seduta a 358,93.Nel, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,64% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,09%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 8 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,86%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,25%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,09%.